Innsbruck – Die Hungerburgbahn in Innsbruck war am Freitagnachmittag knapp drei Stunden lang außer Betrieb. Gegen 14.15 Uhr fiel die Bahn aus. Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Wagons. Wie Thomas Schroll, Geschäftsführer der Nordkettenbahnen, auf Nachfrage der TT erklärte, hatte ein elektronischer Defekt den Ausfall verursacht. Techniker konnten die Bahn nach rund drei Stunden wieder zum Laufen bringen. Um 17 Uhr wurde der Normalbetrieb wieder aufgenommen. Während des Ausfalls wurde ein Shuttlebus vom Congress zur Hungerburg eingerichtet. (TT)