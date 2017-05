Gnadenwald – Bei einem missglückten Landemanöver mit seinem Hängegleiter wurde am Freitagnachmittag ein 36-Jähriger schwer verletzt.

Der Mann setzte laut Polizei gegen 14.20 Uhr auf einer Wiese in Gnadenwald zum Landeanflug an. Dabei touchierte der rechte Flügel des Hängegleiters den Boden. Der 36-jährige Pilot überschlug sich daraufhin zwei Mal und blieb verletzt im Feld liegen. Ein Landwirt beobachtete den Unfall und alarmierte sofort die Rettung. Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)