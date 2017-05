Berlin – Bei dem Unfall in Berlin, bei dem ein Auto die Treppe einer U-Bahn-Station hinunter raste, sind vier Menschen schwer verletzt worden: der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens, sein 20-jähriger Beifahrer, eine 21 Jahre alte Fahrradfahrerin sowie ein 28 Jahre alter Passant. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Autofahrer hatte demnach am Freitagabend an einer Kreuzung an der U-Bahn-Station Bernauer Straße beim Abbiegen die Radfahrerin gestreift. Daraufhin verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Kleinwagen und fuhr die Treppe zur U-Bahn hinunter. Dabei verletzte er einen Passanten. Auf dem Bahnsteig erlitten ein 28-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau jeweils leichte Verletzungen. (APA/dpa)