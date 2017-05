Turin – Bei einer Autorallye im italienischen Piemont ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Wagen sei bei der 32. „Rallye Città di Torino“ (Rallye der Stadt Turin) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in eine Zuschauermenge gerast. Dabei sei ein sechsjähriges Kind erfasst und tödlich verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Eltern und eine weitere Person seien bei dem Unfall verletzt worden, während der dreijährige Bruder wie durch ein Wunder unverletzt geblieben sei.

Laut der Zeitung La Stampa soll dem Fahrer während des Rennens schlecht geworden sein, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. An der Unfallstelle waren Polizei, Krankenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz. Die zweitägige Rallye, die sofort abgebrochen wurde, sollte eigentlich am Samstagabend zu Ende gehen. (dpa)