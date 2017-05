Gmunden – Ein Schlafwandler hat sich in der Nacht auf Samstag bei einem Sturz in einer Alpinhütte am Feuerkogel (Bezirk Gmunden) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 70-Jährige war rücklings eine Stiege hinuntergestürzt. Aufgrund seines Zustandes wurde der Notarzthubschrauber alarmiert. Ein Polizeihubschrauber musste ebenfalls aufsteigen, um den Landeplatz auszuleuchten, berichtete die Polizei.

Der 70-Jährige war als Wegewart des Alpenvereines Ried im Innkreis mit Arbeiten auf der so genannten Riederhütte beschäftigt. Dort wollte er auch übernachten. Später muss der laut Polizei als Schlafwandler bekannte Pensionist nochmals aufgestanden sein. Ein 37-jähriger Mitarbeiter des Hüttenwirtes hörte gegen 22 Uhr den lauten Knall. Der ausgebildete Ersthelfer versorgte den 70-Jährigen und setzte den Notruf ab. Acht Bergretter aus Ebensee stiegen mit dem Notarztteam des Klinikums Bad Ischl zur Alpinhütte auf. Sie konnten den Verunglückten zwar stabilisieren, allerdings verlor der Mann immer wieder das Bewusstsein. Ein sofortiger Abtransport wurde notwendig.

Damit der Notarzthubschrauber sicher zum Feuerkogel aufsteigen konnte, wurde auch ein spezieller Polizeihubschrauber mit Nachtsichtgerät und Suchscheinwerfer angefordert. Dieser leuchtete den alpinen Landeplatz bei der Hütte aus. Der 70-Jährige wurde ins AKH Salzburg geflogen. (APA)