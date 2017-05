Absam – Am Samstag gegen 11.30 Uhr lenkte ein 80-jähriger seinen Pkw auf der Salzbergstraße in Absam in Richtung Hall. Auf Höhe des Eibenweges hielt er sein Fahrzeug auf Grund eines vor ihm fahrenden Pkw an, was ein hinter ihm fahrender 30-jähriger Fahrradfahrer zu spät bemerkte, auf das Fahrzeug des 80-Jährigen auffuhr und zu Sturz kam.

Nach Erstversorgung wurde der Radfahrer mit einer schweren Gesichts- und Handverletzung in das Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)