Hippach – Am Samstag gegen 13 Uhr startete ein 51-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Hängegleiter am Startplatz Melchboden in Hippach zu einem Flug.

Vermutlich auf Grund der zu geringen Startgeschwindigkeit driftete das Fluggerät nach links ab, der Pilot verlor die Kontrolle ü und prallte gegen die dortigen Felsen.

Der 51-Jährige wurde nach Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)