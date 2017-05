Innsbruck – Am Dienstag den 16.5.2017 um 16:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Radfahrer in der Stainerstraße in Innsbruck auf dem Radfahrstreifen und stieß dabei im Bereich des Adolf Pichler Platzes mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Radfahrer aus Innsbruck zusammen.

Beide Radfahrer kamen zu Sturz, wobei der unbekannte Radfahrer sofort wieder auf das Rad stieg und davonfuhr, ohne sich um den Pensionisten zu kümmern. Der 76-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen zirka 20-jährigen Mann mit schwarzen Haaren und einer Größe von 170 - 180 cm handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133/7591 zu wenden. (TT.com)