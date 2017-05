Jochberg – Gegen 21.10 Uhr brach am Samstag ein Feuer in einem Bauernhaus in Jochberg aus. Als die Freiwilligen Feuerwehren Jochberg, Aurach, Kitzbühel, Kirchberg, Reith b. Kitzbühel, Oberndorf, St. Johann eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Laut Feuerwehr Jochberg gab es keine Verletzten, die Familie konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die Stalltiere wurden gerettet. Rund 250 Feuerwehrmänner kämpften gegen die Flammen. Das Bauernhaus und zwei Nebengebäude jedoch völlig zerstört. Gegen 4 Uhr früh konnte am Sonntag „Brand aus“ gegeben werden.

Ein Feuerwehrmann aus Aurach wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Die Pass Thurn Straße (B161) war während der Löscharbeiten kurzfristig komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Sie sollen laut Polizei vermutlich auch am Montag mit einem Sachverständiger der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung fortgesetzt werden. Der Sachschaden ist enorm. (ms, TT.com)