Jochberg – In Jochberg stehen seit 21.00 Uhr fünf Freiwillige Feuerwehren bei einem Großbrand im Einsatz. Ein Bauernhaus mit Stall steht in Flammen.

Laut Feuerwehr Jochberg gab es keine Verletzten, die Familie konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die Stalltiere wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Meldung über den Brand war gegen 21.10 Uhr eingegangen. Als die Feuerwehren Jochberg, Aurach, Kitzbühel, Oberndorf und Kirchberg eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Derzeit sind die Männer der Feuerwehr damit beschäftigt, die Nachbargebäude zu schützen. (ms)