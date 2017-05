Biberwier, Niederau – Ein 58-jähriger Deutscher flog mit seinem Paragleiter am Sonntag vom Grubigstein in Lermoos in Richtung Biberwier. Im Zuge dieses Fluges bemerkte er, dass ein Rückflug bis Lermoos nicht mehr möglich war und entschied gegen 14.00 Uhr, auf einer freien Wiese in Biberwier zu landen.

Bei diesem Manöver kam er nach seinen Angaben in einen Abwind, verlor rasch an Höhe und brach sich bei der harten Landung die rechte Hand. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung Ehrwald und Notarzt des RK2 mit dem Hubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht.

Ein weiterer Unfall mit einem Paragleiter ereignete sich am Sonntag im Alpachtal. Ein 60-jähriger Deutscher startete mit seinem Paragleiter bei der Bergstation der Markbachjoch Bahn in Niederau, flog in Richtung Tal und beabsichtigte beim dortigen Landeplatz neben der Talstation der Markbachjoch Bahn zu landen.

Als der Mann gegen 12.40 Uhr zum Landeanflug ansetzte, drehte sich nach seinen Angaben der Wind, er stellte den Schirm dagegen und stürzte in der Folge aus einer Höhe von rund zwei Meter Höhe auf den Boden. Dabei erlitt er eine Fraktur des linken Unterarmes und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus in Kufstein gebracht. (TT.com)