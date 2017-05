Von Marco Witting

Innsbruck – Der 49-jährige Deutsche geriet am Sonntag in Turbulenzen, wobei der Pilot „wegen eines Strömungsabrisses in eine Negativspirale geriet“, wie es im abschließenden Polizeibericht hieß. 30 Meter über dem Boden zog der Mann in Waidring den Rettungsfallschirm, schlug trotzdem kurz darauf auf dem Grasboden auf. Der Mann wurde schwer verletzt. Dieser Unfall war der vorerst letzte in einer tragischen Serie von Abstürzen in den vergangenen Tagen. Und diese Unglücke, bei denen es mehrere Schwerverletzte und vor einer Woche in Osttirol auch ein Todesopfer gab, werfen die Frage nach den Gefahren des Sports auf.

Unfallzahlen, wie es sie für die heimischen Straßen gibt, sind in diesem Bereich schwer zu finden. Vor Jahren veröffentlichte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) entsprechende Zahlen, wonach jährlich rund 900 Menschen in Österreich nach Unfällen mit Para­gleitern oder Hängegleitern ins Krankenhaus mussten. Die Leitstelle Tirol hat bisher heuer 20 Fälle mit acht Transporten ins Krankenhaus registriert. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr – vor allem bei den Einlieferungen ins Spital. Insgesamt wurden in 2016 78 Unfälle gemeldet, bei denen 20 Sportler ins Krankenhaus gebracht werden mussten. „So eine Häufung wie in den vergangenen Tagen tritt immer wieder auf, das ist ähnlich wie bei Bergunfällen“, heißt es von Seiten der Alpinpolizei, die ihrerseits nur jene Unfälle aufnimmt, die im Gelände passieren. Die allgemeinen Zahlen von Abstürzen seien in der Vergangenheit mehr oder weniger konstant geblieben, hieß es weiter. Und: Die Unfallursachen seien höchst unterschiedlich. Von nicht richtig gewarteter Ausrüstung bis zur falschen Beurteilung einer Situation sei da alles dabei. Nachsatz: „Technisches Versagen ist sehr selten.“

Herbert Holaus ist seit 25 Jahren in dem Sport tätig und Sektionsleiter für Hänge- und Paragleiten im Aeroclub-Tirol. Er sagt, dass der Sport „seine Risiken“ habe und niemand davor „gefeit ist, einen Unfall“ zu haben. Die Hauptursachen, die er bei Unfällen erkennt: „Ich glaube, es fehlt teilweise am Training und an der Einschätzung der Lage. Viele, vor allem Gäste, machen bei uns einen Flugschein und kehren erst nach einiger Zeit wieder und beurteilen die Situation, lokale Gegebenheiten, einfach falsch.“ Und es brauche schließlich auch einfach Training und gute Ausbildung. Der Boom des Sportes sei vor einiger Zeit gewesen, die Mitgliedschaften in Clubs konstant. Ein Unterschied zu früher sei aber: „Die Fluggeräte waren früher einfacher. Damals ist man 15 Minuten geflogen und dann gelandet. Heutzutage sind lange Flugstrecken, lange Flüge möglich. Das erhöht natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die Unfallgefahr.“ In seinem eigenen Umfeld seien sehr wenige Unfälle passiert.

Wenn etwas passiert, dann sind die Folgen schwer wiegend. Knochenbrüche sind laut KfV die am öftesten diagnostizierten Verletzungen. Mehr als ein Drittel davon (die Statistik ist einige Jahre alt) betrafen die Wirbelsäule. Das Gros der Opfer laut der damaligen Auflistung waren Männer über 40 Jahre. Um überhaupt fliegen zu dürfen braucht es eine entsprechende Ausbildung und einen Paragleiterschein. Dieser umfasst eine Vielzahl von Flügen unter Aufsicht und theoretische Ausbildungen.