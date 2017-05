Dresden - Tragischer Fund in einem Waldstück bei Dresden: In einem Auto wurde eine tote Frau mit ihrem lebenden Neugeborenen entdeckt. Passanten fanden die leblose Frau am vergangenen Mittwoch und alarmierten die Beamten, wie die Polizei in Dresden am Montag berichtete. Mit im Wagen befand sich ein kleiner Bub, der umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dem Baby geht es den Angaben zufolge gut.

Den Ermittlungen zufolge hatte die 38-Jährige am Dienstagabend ihre Wohnung verlassen. „Noch ist unklar, ob sie plante, ihr Kind ohne Hilfe zur Welt zu bringen, oder ob sie plötzlich von Wehen überrascht wurde“, schrieb die Zeitung Bild online.

Als die Frau auch am nächsten Tag nicht zurückgekehrt war, meldete ihr Lebensgefährte sie als vermisst. Eine Obduktion ergab, dass sie in Folge von Komplikationen bei der Geburt starb. Es gibt nach Polizeiangaben keine Hinweise für eine Fremdeinwirkung. (APA/AFP)