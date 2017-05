Fulpmes – Rettungskräfte wurden Montagmittag in einen Metallverarbeitungsbetrieb in Fulpmes gerufen. Ein 49-jähriger Tiroler verlor im Zuge von Erhitzungsarbeiten von Metall in einem Raum das Bewusstsein, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde von einer Mitarbeiterin aufgefunden.

Nach der Erstversorgung und nachdem der 49-Jährige wieder zu Bewusstsein gekommen war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Hall geflogen und dann nach Murnau überstellt. (TT.com)