Grinzens – Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Sellraintalstraße bei Grinzens schwer verletzt. Der Däne geriet laut Polizei in einer Rechtskurve zu weit in Richtung Fahrbahnmitte und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Lkw. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Straße musste für die Dauer der Bergearbeiten rund zwei Stunden gesperrt werden. (TT.com)