Ein 16-jähriges Mädchen fuhr am Montag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Mofa auf einer Gemeindestraße in Pfons. Als sie einem entgegenkommenden Pkw ausweichen wollte, rutschte das Mofa vermutlich auf Rollsplit aus. Die 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.

In Innsbruck kollidierte am Montag ein Mofa-Fahrer mit einem Leichtmotorrad. Der 18-Jährige bog gegen 14.30 Uhr von der Gemeindestraße Höttinger Rain in die Schneeburggasse ab. Der 61-jährige Lenker des Leichtmotorrades kam zu Sturz und verletzt sich. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)