95 Feuerwehrmänner und -frauen kämpften am Montag in Pettneu am Arlberg gegen einen Waldbrand. Bei Waldarbeiten waren Äste kontrolliert abgebrannt worden, doch durch den Wind breitete sich das Feuer unkontrolliert auf einer Fläche von einem Hektar aus. Um 18.45 Uhr war der Brand gelöscht. (TT.com)