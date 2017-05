Kiefersfelden – An der Wassersportanlage am Hödenauer See in Kiefersfelden ereignete sich am Montag gegen 18 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 32-jähriger Tiroler stürzte laut Polizei mit dem Wakeboard und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann trug einen Sturzhelm.

Der 32-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar. (TT.com)