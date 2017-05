Kiefersfelden – An der Wassersportanlage am Hödenauer See in Kiefersfelden ereignete sich am Montag gegen 18 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 32-jähriger Tiroler stürzte laut bayerischer Polizei mit dem Wakeboard. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann trug einen Sturzhelm.

Der 32-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Nach Angaben der Polizei schwebte er Tiroler in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag, das zur Klärung beitragen soll. (TT.com)