Kiefersfelden – Jener 32-jährige Tiroler, der am Montag am Hödenauer See in Kiefersfelden bei einem Wakeboard-Unfall schwer verletzt wurde, befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Der erfahrene Wassersportler war laut derzeitigen Erkenntnissen beim Wakeboarden mit dem Kopf auf einer Sprungschanze aufgeschlagen und hatte trotz Helmes schwere Verletzungen davongetragen. Der Mann wurde unmittelbar nach dem Unfall in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er zunächst in akuter Lebensgefahr schwebte. Laut Auskunft der Klinik hat sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert.

Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt und derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Wassersportanlage am Hödenauer See wurde deshalb vorübergehend stillgelegt. Ein Gutachter wurde angefordert. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Tiroler ohne Beteiligung weiterer Personen gestürzt ist. Sobald das Gutachterergebnis vorliegt, soll die Anlage wieder in Betrieb gehen. (TT.com)