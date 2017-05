München – Eine 15-jährige Nichtschwimmerin ist am Montagnachmittag im Eisbach in München ertrunken. Das Gewässer, das durch den Englischen Garten fließt und vor allem durch seine Surfwelle bekannt wurde, lockt im Sommer viele Erholungssuchende an. Der Bach ist an manchen Stellen reißend und tief, an anderen Stellen gemäßigt und nur hüfttief.

Die Jugendliche hatte sich mit drei weitere Mädchen auf einer Liegewiese aufgehalten. Sie hätten sich unmittelbar am Wasser zu viert in einer Reihe aufgestellt. „Dabei nahmen sie sich an den Händen und wollten zusammen in den Eisbach springen“, hieß es am Dienstag im Polizeibericht. Dass eine von ihnen nicht schwimmen konnte, wussten die Freundinnen nicht. Unmittelbar vor dem Sprung hätten die beiden äußeren Mädchen losgelassen, so dass nur die beiden in der Mitte, darunter die 15-Jährige, ins Wasser sprangen.

Plötzlich sei die 15-Jährige verschwunden gewesen. Die Mädchen hätten sofort gesucht, andere Badegäste halfen. Als sie die Schülerin nicht finden konnten, setzten sie fünf Minuten später einen Notruf ab. Einsatzkräfte entdeckten die Schülerin leblos an einem Wehr. (APA/dpa)