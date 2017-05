Jochberg – Der verheerende Brand, der einen Bauernhof in Jochberg vernichtete, brach in den Tennen aus. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Ermittler des Landeskriminalamts, der Kitzbüheler Bezirksbrandermittler und ein Sachverständigen der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung arbeiteten gemeinsam an der Untersuchung. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Das Feuer war am Samstagabend kurz nach 21 Uhr ausgebrochen. Die Familie konnte sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Ihr Haus brannte aber bis auf die Grundmauern ab. 250 Feuerwehrmänner waren bis Sonntagmorgen im Einsatz, ehe gegen 4 Uhr „Brand aus“ gegeben werden konnte. Während der Löscharbeiten wurden die Tennen und das Bauernhaus fast vollständig abgetragen. Deshalb konnten die Ermittler den Brandausbruchsbereich nicht mehr näher eingrenzen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sie dürfte jedoch im oberen, sechsstelligen Eurobereich liegen.

Die Familie steht nun vor dem Nichts. In Jochberg wurde ein Spendenkonto für sie eingerichtet: „Hechenberger Rueppenbauer“ Jochberg, IBAN AT46 3626 3000 0406 3483. (TT.com)