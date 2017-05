Ramsau – Auf der Zillertalstraße ereignete sich Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Als ein Autofahrer in Ramsau in einer Kolonne verkehrsbedingt abbremsen musste, verriss ein dahinter fahrender Motorradlenker nach rechts, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei geriet der 56-jährige Biker über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Der Holländer und eine Landsfrau, die auf dem Sozius saß, wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen, seine Begleiterin ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)