Imst - Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich bei der Autobahnabfahrt in Imst ein Auffahrunfall. Um 7.25 Uhr stoppte eine 51-Jährige am Ende der Abfahrt. Direkt hinter ihr hielt ein weiterer Wagen. Als die Straße frei schien, setzten die beiden die Fahrt fort.

Die 51-Jährige musste aber erneut abbremsen, was der hinter ihr fahrende 32-jährige Österreicher übersah. Er fuhr der Frau hinten auf ihren Wagen auf. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)