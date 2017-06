Bezirk Kufstein

Buben zündeten in Kundl mit Deo-Spray einen Müllkübel an

Ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger zündeten am Dienstag in Kundel den Müllkübel in einer Herrentoilette eines öffentlichen Gebäudes an. Dazu benutzten sie e...