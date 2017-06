Innsbruck – Schwer verletzt wurde am Donnerstag eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Innsbrucker Innenstadt. Die junge Frau fuhr gegen 22 Uhr in die Kreuzung Meinhardstraße/Museumstraße ein, als sie vom Wagen eines 38-Jährigen erfasst wurde. Die Radlerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)