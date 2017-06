Kirchbichl – Gleich mehrere Schutzengel dürften am Donnerstag ein Kleinkind und seine Tante in Kirchbichl gehabt haben. Die Frau schob das Baby im Kinderwagen über einen Schutzweg an der Loferer Straße. Ein Autolenker dürfte das nicht oder zu spät gesehen haben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Fahrzeug touchierte den Kinderwagen, der daraufhin zur Seite weggestoßen wurde und umfiel.

Das Baby wurde aus dem Wagen geschleudert, das Auto kam erst zehn Meter weiter zum Stillstand. Laut ersten Informationen erlitt das Baby lediglich ein paar Prellungen und keine schweren Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde das Kind ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Tante blieb unverletzt. Der junge Pkw-Lenker stand unter Schock. (TT.com)