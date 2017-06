Bei Schalungsarbeiten an einem Wohnbauprojekt ist am Freitagnachmittag in Telfs ein Arbeiter abgestürzt. Der 52-Jährige stürzte aus unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern ab und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)