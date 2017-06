Tulfes, Karrösten, Mötz – Auf der Inntalautobahn kam es am Samstag mitten im starken Pfingstreiseverkehr zu einem Unfall. Beide Spuren der Autobahn waren stark befahren, als sich gegen 14.35 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Imstvor der Ausfahrt nach Hall-Mitte in die rechte Fahrspur einordnen wollte. Gleichzeitig fuhr ein 69-jähriger Israeli mit seinem Motorrad zwischen den beiden Fahrzeugkolonnen hindurch. Es kam zu einer seitlichen Kollision, der Motorradfahrer stürzte. Der Mann wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Ebenfalls am Samstag wurde eine Mopedfahrerin in Imst bei einem Unfall verletzt. Die 17-Jährige war in Karrösten auf der Gemeindestraße von Brennbichl unterwegs. In der Rechtskurve vor der Innbrücke kam ihr ein PKW entgegen. Dieser schnitt laut Angaben der Geschädigten dermaßen die Kurve, dass sie nur noch nach rechts neben die Fahrbahn ausweichen habe können, berichtet die Polizei. Die Frau stürzte. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Laut der Geschädigten handelt es sich beim PKW um einen hellgrauen oder hellblauen Kombi mit „Imster Kennzeichen“ (IM). Die Polizei bittet um Hinweise an die TelNr: 059133 / 7100. (TT.com)