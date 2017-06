Imst - Zwei Motorradlenker sind am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Ötztalstraße (B186) verletzt worden. Laut ersten Informationen des ÖAMTC waren die beiden Zweiräder und ein Pkw - alle aus Deutschland - in den Unfall verwickelt. Die Verletzten wurden mit Notarzthubschraubern in das Krankenhaus nach Zams geflogen.

Zu dem Zusammenstoß war es kurz vor 13.00 Uhr auf der B186 zwischen Tumpen und Oetz gekommen. Einer der beiden deutschen Motorradlenker wurde schwer, der andere unbestimmten Grades verletzt. Die B186 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten und die Unfallerhebungen gesperrt werden.

Motorradlenker in Radfeld verletzt

Bereits am Vormittag war ein 47-jähriger Deutscher auf der B171 in Radfeld mit seinem Motorrad gestürzt. Der Mann, der als Mitglied einer elfköpfigen Motorradgruppe unterwegs war, erlitt dabei Brüche am rechten Oberschenkel und am Becken. Der Unfall passierte ohne Fremdeinwirkung. (TT.com, APA)