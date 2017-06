Nassereith – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Fernpassstraße bei Nassereith. Dort war ein 57-jähriger Inder gegen 4.10 Uhr mit seinem Sattelschlepper in Richtung Italien unterwegs. Plötzlich kam dieser beim Bremsen in einer Kurve ins Schleudern, knickte ein und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 51-jähriger Deutscher in die Gegenrichtung. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde vom Sattelschlepper an die Leitschiene gedrückt. Der PKW-Lenker wurde verletzt und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams.

Der Lkw-Lenker blieb beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)