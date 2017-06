Innsbruck – Eine 79-jährige Frau wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 9.25 Uhr die Rechtsabbiegespur an der Kreuzung Langer Weg/Andechsstraße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto den Langen Weg in Richtung Süden und bog dann in die Andechsstraße ein.

Die 79-Jährige wurde laut Polizei nahezu ungebremst vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die Einheimische wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)