Erl - Der tragische Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr: Zwei 70-jährige Freundinnen aus Kirchdorf, Bezirk Kitzbühel, wollten von der Kranzhornalm in Erl in Richtung Bubenau wandern. Beide führten Hunde mit sich. Wenige Meter von der Almhütte entfernt mussten die beiden 70-jährigen Frauen ein eingezäuntes Weidestück queren, in dem sich zehn Mutterkühe und acht Kälber befanden. Die Kühe stürmten plötzlich auf die Frauen los und stießen beide nieder. Während eine der beiden unverletzt blieb, wurde ihre Freundin von den Tieren überrannt und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Hannes Hornbacher, Sanitäter im Team des Notarzthubschraubers Heli 3, wurde kurz nach 14 Uhr alarmiert. Wenige Minuten später traf die Crew am Unglücksort ein: „Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwei Ersthelfer, darunter die Hüttenwirtin und ein Gast, vor Ort."

Laut Polizei wurde die 70-Jährige reanimiert, erlag aber noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Auch einer der Hunde wurde bei dem Angriff getötet. Warum es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei Niederndorf bittet Zeugen des Vorfalls sowie Ersthelfer, sich unter Tel. 059133/7216 zu melden.

Ähnlicher Fall im Sommer 2014

Erst im März diesen Jahres sorgte vor dem Innsbruck Landesgericht ein Fall eines Kuhangriffs mit tödlichem Ausgang aus dem Jahr 2014 für Aufsehen. Die Hinterbliebenen einer 45-jährigen Deutschen reichten eine Schadensersatzklage in Höhe von 360.000 Euro ein. Eine einvernehmliche Lösung in dem Fall blieb aus, der Prozess ist bis auf weiteres vertagt.

Kurz nach dem Unglück im Sommer 2014 war der Bauer und Besitzer der Kühe, nach Ermittlungen der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, noch freigesprochen worden.

Die Frau aus Rheinland-Pfalz war damals mit ihrem angeleinten Bullterrier-Hund auf dem Fahrweg zur Pinnisalm im Stubaital unterwegs. 50 Meter vor der Alm, im Weidegebiet, griffen sie — vermutlich aufgrund des Bellens des Hundes — plötzlich rund zehn Mutterkühe und zehn Kälber an. Die Wanderin wurde dabei von den Tieren auf die Wiese gedrängt und mit Hörnern attackiert. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. (TT.com)