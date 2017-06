Ein 56-jähriger Mann ist am Mittwoch in Kaunerberg mit seinem E-Bike verunfallt. Der Einheimische fuhr auf einer Gemeindestraße talwärts und übersah dabei ein über die Straße gespanntes Seil. Ein Bauer hatte dieses an einem Weidezaun angebracht, um seine Kühe in den Stall zu treiben. Der 56-Jährige fuhr ungebremst in das Seil und stürzte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)