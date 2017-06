Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 31. Mai in der Bruneckerstraße.

Eine 42-Jährige trat gegen 7 Uhr aus einem Eingang in der Bruneckerstraße 3 auf den Gehsteig. Dort stieß sie mit einer Radfahrerin, die am Gehsteig fuhr, zusammen. Beide Frauen kamen zu Sturz. Die 42-Jährige zog sich eine leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin fuhr ohne ihre Daten bekannt zu geben weiter, teilte die Polizei mit.

Zeugen sollen sich bei der Verkehrsinspektion Wilten unter 059133-7591 melden. Die Radfahrerin ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelbraune lockige Haare und Sommersprossen. (TT.com)