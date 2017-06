Bezirk Spittal/Drau

Betrunkener Kärntner ramponierte parkende Autos und baute dann Unfall

Ein 19-Jähriger kurvte am Freitagabend mit seinem Wagen auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt aggressiv hin und her - und beschädigte zwei andere Autos massiv. Dann fuhr der betrunkene junge Mann weiter. Nach wenigen Kilometern kam er von der Straße ab und prallte in die Leitschiene.