Kals – Am Sonntag gegen 8.35 Uhr fuhr ein Pensionistenehepaar aus Deutschland mit ihren E-Bikes in Kals am Großglockner auf einer Gemeindestraße taleinwärts in Richtung Tauer. Eigenen Angaben zu Folge fuhr die 63-jährige Frau rund 50 Meter hinter ihrem Mann und kam plötzliche auf der leicht abschüssigen Straße auf das rechte, unbefestigte Straßenbankett.

In weiterer Folge stürzte sie und zog sich dabei Kopf- und Brustkorbverletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert und stationär aufgenommen. (TT.com)