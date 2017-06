Terfens – Ein 74-jähriger Innsbrucker fuhr am Sonntag gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Inntalradweg in Richtung Innsbruck. Unmittelbar nach einer Bahnunterführung im Bereich Weißlahn (Gemeinde Terfens) bog der Mann weiter in Richtung Innsbruck ab. Laut eigenen Angaben wurde er von einem entgegenkommenden Motorradfahrer geschnitten und kam dadurch zu Sturz. Der Radfahrer zog sich im Bereich des Brustkorbs Verletzungen unbestimmten Grades sowie mehrere Abschürfungen zu. Der Motorradfahrer und ein weiterer unmittelbar nachfahrender Motorradfahrer setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet unter 059133/7250 um Hinweise. Es handelte sich um zwei Motocross-Motorräder mit grünem Klotflügel. Der erste Lenker trug einen orangen Helm. Beim zweiten Lenker könnte es sich auch um eine Frau mit schulterlangen blonden Haaren handeln, teilte die Polizei mit. (TT.com)