Zwei Männer aus dem Bezirk Kitzbühel (32 und 40) unternahmen am Sonntagvormittag eine Klettertour am Wilden Kaiser entlang der sogenannten Kletterroute „Kraxengrat“. In der 12. Seillänge brach beim voraussteigenden 40-Jährigen ein Tritt aus, wodurch der Kletterer rund 15 Meter in das Seil stürzte. Der Tiroler zog sich dabei Verletzungen im Bereich des linken Sprunggelenkes und des Kopfes zu.

Der Mann wurde von der Crew des Notarzthubschraubers mit dem Tau geborgen und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. (TT.com)