Elmen, Stanzach, Schwaz – Im Außerfern ereigneten sich am Sonntag zwei Motorradunfälle. In Elmen war gegen 13.45 Uhr ein 31-jähriger Biker aus Oberbayern auf der Bschlaber Straße (L266) als erster Fahrer einer dreiköpfigen Motorradgruppe bergwärts in Richtung Boden unterwegs. Laut eigenen Angaben klemmte kurz vor der ersten Kehre der Gasdrehgriff, sodass der Mann seine Geschwindigkeit trotz Bremsmanöver nicht ausreichend verringern konnte.

Der Deutsche kam zu Sturz, schlitterte zusammen mit dem Motorrad über die Fahrbahn hinaus und stürzte laut Polizei 30 Meter über stark bewachsenes Gelände ab, bevor er schließlich an einem Baum zu liegen kam. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf Serienrippenbrüche in das Krankenhaus Zams geflogen.

Zwei Biker kollidierten

In Stanzach kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Motorradunfall. Eine 44-Jährige fuhr auf der L21 in Richtung Namlos. In einer Rechtskurve verlor die Einheimische die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Sturz.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-jähriger Motorradlenker aus Deutschland in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Der Mann konnte laut Polizei der gestürzten Motorradlenkerin nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dieser. Beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

43-Jähriger fuhr auf Pkw auf

In Schwaz wurde kurz vor Mittag ein Zweiradlenker bei einem Unfall verletzt. Ein 43-jähriger Mann aus Deutschland fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall zog er sich laut Polizei schwere Wirbelsäulenverletzungen zu. Er musste nach der Einlieferung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B171 wechselseitig angehalten. (TT.com)