Völs - Ein Bademeister wurde am Sonntagnachmittag im Völser Badl zum Lebensretter. Der Mann wurde zu einem bewusstlosen Buben gerufen, der am Ablaufgitter neben dem Becken lag. Nach sofort eingeleiteter Reanimation durch den Bademeister begann der 10-Jährige wieder selbständig zu atmen und wurde nach den weiteren Erstmaßnahmen durch ein Notarztteam in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Laut Angaben der Klinik befindet sich der Junge nicht mehr in Lebensgefahr und wurde stationär aufgenommen.

Warum der 10-Jährige bewusstlos wurde, ist nicht klar. Es gab keine Zeugen für den Vorfall, schrieb die Polizei. (TT.com)