Eine 73-jährige Frau unternahm am Sonntag in den Chiemgauer Alpen im Bereich der Hinhageralm (Gemeinde Kössen) eine Wanderung. Im Ortsteil Staffen rutschte die Einheimische in einem Steilstück aus und kam dabei zu Sturz. Dabei verletzte sie sich am linken Sprunggelenk und zog sich eine Platzwunde auf der Stirn zu.

Nach der Erstversorgung wurde die 73-Jährige mit dem Tau aus dem Wald geborgen und mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)