Ein drei Jahre alter Bub hat mit dem Auto seines Vaters in Bremen zwei parkende Fahrzeuge gerammt. Das Kind war seiner Mutter mit dem Autoschlüssel in der Hand am Sonntagmittag davongerannt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Per Knopfdruck soll der Junge das Auto geöffnet, sich hineingesetzt und den Motor gestartet haben. Der Wagen setzte sich in Bewegung und stieß gegen zwei nebeneinander geparkte Fahrzeuge. Der Aufprall stoppte die Fahrt des Dreijährigen. Bei der Aktion wurde laut Polizei niemand verletzt. (dpa)