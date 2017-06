Innsbruck –Kurz nach 11.30 Uhr ging am Montag in Innsbrucker die Sirenen los: Vom Dach eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Allerheiligen stieg dichter Rauch auf. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Hötting rückten sofort zum Einsatz aus. Gegen 14 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand.

Grund für den Ausbruch des Brandes waren Flämmarbeiten am Dach des Hauses, wie die Polizei am späten Nachmittag in einer Aussendung mitteilte. Die von den Arbeitern verständigte Feuerwehr musste die Dachkonstruktion öffnen, um an den Brandherd zu gelangen. Dieser konnte rasch lokalisiert und eingedämmt werden. (TT.com)