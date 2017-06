Weitramsdorf – Ein freilaufender Hund hat ein Kleinkind auf einem Spielplatz in Oberfranken gebissen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 37-jähriger Mann am Vortag in Weitramsdorf bei Coburg in der Nähe des Spielplatzes mit seinem Hund unterwegs, als sich der Zwischenfall ereignete.

Der Hund habe plötzlich und unvermittelt das knapp zwei Jahre alte Mädchen attackiert, das mit seiner Familie den Spielplatz besucht habe. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus. Gegen den Hundehalter ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Laut Polizei handelt es sich bei dem Tier um einen Hund der Rasse Olde English Bulldogge. (dpa)