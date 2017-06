Wattens – In einem Fall von Fahrerflucht ermittelt derzeit die Polizei in Wattens: Dort war am Montag ein zwölfjähriger Schüler gegen 18.15 Uhr auf seinem Fahrrad in der Robert-Frey-Straße in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich kam ihm ein weißer Pkw mit einem auffälligen roten Seitenstreifen auf seiner Fahrbahnseite entgegen.

Der Bub verriss sein Fahrrad nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden und kam zu Sturz. Der unbekannte Autofahrer blieb nicht einmal stehen, sondern fuhr einfach in Richtung Süden davon. Der Bub erlitt leichte Verletzungen.

Hinweise nimmt die Polizei Wattens unter Tel. 059133/7128 entgegen. (TT.com)