London - Es war kurz vor 1 Uhr nachts, als am Mittwoch in einem 24-stöckigen Hochhaus im Zentrum Londons ein Feuer ausbrach. Vom zweiten Stock bis zum Dach brannte das Gebäude lichterloh. Die Zahl der Verletzten ist im Laufe des Tages gestiegen. Mindestens 74 Patienten würden in Kliniken behandelt, 20 von ihnen seien in einem kritischen Zustand, teilten die Rettungskräfte am Mittwochmittag über Twitter mit. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen.» Es seien Patienten mit verschiedenen Verletzungen behandelt worden, auch mit Rauchvergiftungen. Die Helfer selbst brachten mehr als 60 Menschen in Krankenhäuser, andere hätten von selbst in Kliniken Hilfe gesucht.

Am Vormittag wurden dann die schlimmsten Befürchtungen wahr: "Ich bin traurig, bestätigen zu müssen, dass es mehrere Todesopfer gibt", sagte die Londoner Feuerwehrchefin Dany Cotton am frühen Vormittag. Gegen Mittag gab die Polizei erste Opferzahlen bekannt. "Ich kann sechs Tote bestätigen, aber es werden wahrscheinlich mehr werden", sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei. Die komplexen Bergungsarbeiten werde sich über Tage hinziehen.

Cotton sagte, sie sei seit 29 Jahre bei der Feuerwehr, einen solchen Brand hat sie noch nie erlebt. "Das ist ein noch nie dagewesener Vorfall." Mehrere Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Es handle sich aber um kleinere Verletzungen, sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton Reportern am Mittwoch. Ihr großer Einsatz bei den Lösch- und Rettungsarbeiten ehre die Männer und Frauen des Brandschutzes.

Kurz vor 11 Uhr Ortszeit twitterte die Feuerwehr, dass weiter daran gearbeitet werde, das feuer unter Kontrolle zu bringen. Feuerwehrleute suchten weiter nach Bewohnern, die möglicherweise im Grenfell Tower eingeschlossen waren. Sie konnten aber erst bis zum 19. und 20. Stockwerk vordringen. Der laufende Einsatz sei sehr kompliziert. "Es werden immer noch Menschen vermisst", sagte Stuart Cundy von Scotland Yard.

Our crews are still working to bring the #GrenfellTower fire under control and are carrying out systematic searches https://t.co/0m5atGFFIU pic.twitter.com/D2M2eqaIu1

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Feuerwehrchefin warnte vor Spekulationen. "Wir werden in den kommenden Stunden und Tagen sorgfältig nach dem Grund für dieses Feuer suchen und untersuchen, was passiert ist."

Gegen 0.54 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, bereits sechs Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort, berichtete Cotton. Insgesamt stehen seit der Nacht mehr als 200 Feuerwehrleute mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. "Trupps mit Atemschutz haben unter extrem schweren Bedingungen Menschen gerettet und gegen die Flammen gekämpft", sagte Cotton. Trotz des massiven Einsatzes breiteten sich die Flammen rasch über die komplette Fassade aus.



Angesichts des massiven Feuers gab es in der Nacht Befürchtungen, das Hochhaus könnte möglicherweise einstürzen. Am Vormittag hieß es, die Statik werde als "vorerst sicher" eingestuft. Trümmerteile flogen aus dem Gebäude, wie ein dpa-Reporter berichtete. Hin und wieder knallte es in dem 24-stöckigen Gebäude. Die Polizei hat alle Wege zum Gebäude hermetisch und weiträumig abgeriegelt.



Nach Angaben einer Augenzeugin war es unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganze Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in London. "Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind."



Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto losgegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt."

Bürgermeister will Sicherheitsvorkehrungen prüfen lassen

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall" - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert. Er sagte auch, die Frage des Brandschutzes in Londoner Hochhäusern werde untersucht werden müssen. Einige Bewohner hatten berichtet, sie seien angewiesen worden, sie sollten im Fall eines Feuers in ihren Wohnungen bleiben Das ist übrigens auch in Österreich in solchen Fällen - bei regelkonformen Brandschutzvorrichtungen des betreffenden Gebäudes - die Empfehlung der Feuerwehr.

"Diese Fragen sind wirklich wichtig und müssen beantwortet werden", sagte Khan dem BBC Radio. In London gebe es sehr viele Hochhäuser, "und wir können nicht dulden, dass die Sicherheit von Menschen durch fragwürdige Anweisungen gefährdet wird, oder, falls wirklich zutrifft, was angedeutet wurde, dass Hochhäuser nicht ordnungsgemäß gewartet und betreut werden".

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Es wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert. Es wurden neue Fenster eingesetzt, und die Fassade wurde thermisch saniert. An der Ausführung dieser Maßnahme soll es unterschiedlichen englischen Medienberichten zufolge damals und seither Kritik von Bewohnern gegeben haben.



Laut Anrainern hat es auch Beschwerden über unzureichenden Brandschutz in dem 24-stöckigen Gebäude gegeben. Ein Anrainer-Kollektiv hatte laut Medienberichten vor einem Jahr vor der Gefahr eines Brandes im Grenfell Tower gewarnt. Während Umbauarbeiten gebe es nur einen Zugang zu dem Gebäude, heißt es auf einem Blog-Eintrag der Grenfell Action Group. "Die Möglichkeit, dass in der Eingangshalle ein Feuer ausbricht, ist fast unvorstellbar", heißt es in dem Blog-Eintrag. "Die Einwohner würden in dem Gebäude in der Falle sitzen, ohne jede Fluchtmöglichkeit."

Wegen des Brandes wurde in der Früh die A4 in beide Richtungen gesperrt - die wichtige Straße verbindet das Stadtzentrum von London mit dem Flughafen Heathrow. (TT.com, APA, dpa)