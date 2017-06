London — Wie eine riesige brennende Fackel ragt der Grenfell Tower in den Londoner Himmel. Schreiende Menschen stehen an den Fenstern des 24 Stockwerke hohen Gebäudes. Sie blinken verzweifelt mit Taschenlampen, um auf sich aufmerksam zu machen. Winken mit Handtüchern. Rufen per Handy um Hilfe. Doch viele von ihnen können dem Flammenmeer im feinen Stadtteil Kensington nicht mehr entkommen.

„Ich habe mehrere Leute aus dem Fenster springen sehen", sagt eine 37-jährige Nachbarin der Deutschen Presse-Agentur. „Die Leute haben an die Fenster geklopft. Sie haben sogar mit Weihnachtsbeleuchtung gewunken und um ihr Leben geschrien."

Eine andere Augenzeugin berichtet, das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit lichterloh gebrannt. „Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen." Das Schlimmste für sie selbst und viele andere Nachbarn sei gewesen: „Wir konnten einfach nichts tun."

Die Bewohner, die sich in Sicherheit bringen können, berichten von Panik, Angst, Schreien. Mickey berichtet der BBC, wie er kurz vor dem Einschlafen so etwas wie verschmortes Plastik riecht. Er steht auf, kontrolliert das Kinderzimmer, geht in die Küche. Dort will er eine Zigarette rauchen, öffnet das Fenster — und hört Schreie. „Es wird immer größer!" Er schaut durch den Spion an der Wohnungstüre — und sieht überall Rauch. Er hört Schreie. Packt seine kleine Tochter, weckt seine Freundin. Rennt mit ihnen nach draußen. In Boxershorts und Morgenmantel. „Das war alles, was ich anhatte", sagt er. In Sicherheit sieht er den Turm hoch. „Es hat lichterloh gebrannt. Es war ein wahrer Albtraum, wie aus einem Horrorfilm." Nachbarn geben ihm Kleidung.

David wird von einem lauten Klopfen geweckt. Ein Nachbar ruft „Feuer! Feuer!". Er uns seine Freundin ziehen sich noch etwas über, machen die Tür auf und stehen vor einer Wand aus Rauch. „Wir sind zurück in die Wohnung. Ich dachte, es sei vielleicht sicherer, in der Wohnung zu bleiben", sagt er der BBC. Sie telefonieren mit Nachbarn, die sagen nur: „Ihr müsst sofort raus!" Das Feuer ist offenbar in der Wohnung gegenüber ausgebrochen.

Turfafat lebt mit ihrem Mann und ihrem fünfjährigen Sohn in einem Appartement im siebten Stock. „Ich habe versucht, zu flüchten, aber der Rauch war so dicht, ich konnte die Treppe nicht benutzen", schildert sie der BBC. Die Familie wählt den Notruf. Ein Feuerwehrmann klopft an ihre Tür, führt sie in Sicherheit. „Mein Mann hat unseren Sohn getragen." Nicht einmal fünf Minuten dauert es, dann sind sie in Sicherheit. „Ich habe nur gedacht: Wir müssen es nur alle drei lebend hierdurch schaffen. Nichts, was wir hatten, unser ganzer Besitz, war in dem Moment wichtig."

Auch die 39-jährige Hanan Wahabi aus dem neunten Stock kann sich retten. Dann telefoniert sie gleich mit ihrem Bruder in der 21. Etage. Er will auch raus, doch es gibt zu viel Rauch.

„Das letzte Mal, als ich ihn sah, winkte er aus dem Fenster, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern." Hanan Wahabi, die Mittwochfrüh mit Kopftuch und Pyjama in einem Gemeindezentrum von North Kensington steht, wurde um 1.00 Uhr auf den Brand aufmerksam. „Asche wurde durch das halb geöffnete Fenster ins Wohnzimmer geweht", berichtet die Frau, die zunächst einmal erleichtert darüber ist, dass auch ihr Mann, ihr 16-jähriger Sohn und ihre achtjährige Tochter dem Inferno entkamen. Als sie den Brand bemerkte, züngelten die Flammen bereits an dem Hochhaus empor.

Kaum war die Familie Wahabi in Sicherheit, rief Hanan gleich in der 21. Etage an, aus Sorge um den Bruder und dessen Familie. „Zu dem Zeitpunkt war das Feuer noch nicht ganz oben angekommen", sagt sie. „Er sagte, dass ihm geraten worden sei, drinnenzubleiben und Handtücher vor die Türen zu legen. Aber ich sagte ihm, dass er raus muss. Er wollte kommen, aber dann sagte er, es gebe zu viel Rauch." Dann hat Hanan noch einmal mit der Schwägerin telefoniert, während ihr Bruder mit der Feuerwehr telefonierte. Seit 2.00 Uhr gibt es kein Lebenszeichen mehr.

Die Menschen in den oberen Etagen des Grenfell Tower saßen in der Falle, wie ein Augenzeuge namens Daniel der BBC schildert. „Sie sind verbrannt", sagt Daniel. „Ich habe es mit eigenen Augen gesehen." Er hat auch gesehen, wie Menschen aus dem brennenden Gebäude sprangen, vermutlich ins Verderben.

Unter den Überlebenden ist der 55-jährige Eddie aus der 16. Etage. Er wurde mitten in der Nacht vom Brandschutzmelder der Nachbarn aus dem Bett geschreckt. Er hörte, wie die Nachbarn „Fire! Fire!" riefen. Als er die Tür öffnete, schlugen ihm schon Rauchschwaden entgegen. Irgendwie hat Eddie es nach draußen geschafft, wo er jetzt mit T-Shirt, Shorts und Turnschuhen steht, ein feuchtes Handtuch über die Schultern geworfen, das er geistesgegenwärtig noch mit auf die Flucht genommen hatte.

Eddie ist überzeugt, dass es „eine Menge Leute nicht nach draußen geschafft haben". Das macht ihn wütend. Eddie gehört zu der Nachbarschaftsinitiative, die schon vor Jahren über einen Internet-Blog vor der Brandgefahr in dem 1974 errichteten und zuletzt umfassend renovierten Gebäude gewarnt habe. Es müsse wohl erst eine „Brandkatastrophe" eintreten, bevor die Eigentümer „zur Verantwortung gezogen" werden, hieß es da. (TT.com, APA/AFP, dpa)