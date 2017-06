Inzing – Eine 16-Jährige fuhr am Sonntag gegen 22 Uhr mit ihrem Moped auf der Völserstraße von Hatting in Richtung Inzing. Beim ehemaligen Gasthof Krone fuhr laut Polizei aus südlicher Richtung ein schwarzer Audi ohne anzuhalten in die Kreuzung ein und touchierte das Moped seitlich. Das Mädchen kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der Autolenker fuhr in Richtung Zirl weiter.

Die 16-Jährige konnte nur angeben, dass es sich um ein Kennzeichen aus dem Bezirk Innsbruck Land gehandelt haben dürfte. Die Polizei bittet unter 059133/7132 um Hinweise. (TT.com)