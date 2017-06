Kufstein — Am Mittwoch, gegen 08:45 Uhr kam es auf der A12 bei Kufstein aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei in Richtung Innsbruck fahrenden Pkw. Eine 74-jährige Pkw-Lenkerin geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der zweite, von einem 34-jährigen Deutschen gelenkte, Pkw kam ebenfalls ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitschiene. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Der Deutsche wurde unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)